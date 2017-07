Nooit meer extra kosten bij telefoontje klantenservice

Wie naar een klantenservice belt via een 0900-nummer, betaalt vanaf 1 juli alleen nog de gesprekskosten. Extra toeslagen van maximaal een euro per gesprek zijn sinds deze maand verboden. Dat heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) laten weten.

De tariefregels zijn volgens de ACM veranderd door een uitspraak van het Europese Hof. Die vindt dat de klantenservice een essentieel onderdeel is van een product of dienst.

Niet alle bedrijven hebben hun tarieven al aangepast, blijkt uit een belrondje van het klantenservicebedrijf VraagAlex.nl. Dat checkte de tarieven van honderd bedrijven.

Zo rekent de in Rotterdam gevestigde reisaanbieder TUI nog steeds 70 eurocent per gesprek. Ook bedrijven als Basic-fit en webwinkel Alles4noppes.nl brengen nog steeds extra kosten in rekening.

TUI heeft beloofd de toeslag binnen een paar dagen alsnog te schrappen. Bedrijven die zich niet aan de regels houden, riskeren een boete van de ACM.