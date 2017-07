Laatste automobilist vannacht feestelijk door Maastunnel

Er wordt straks 24 uur per dag, 6 dagen per week gewerkt

Rotterdam maakt zich op voor één van de langste en meest ingrijpende wegafsluitingen. Om middernacht gaat een deel van de Maastunnel voor 2 jaar dicht. Daardoor is er geen verkeer van Noord naar Zuid mogelijk.

"Om 10 voor 12 rijdt de laatste auto feestelijk door de tunnel van Noord naar Zuid. Daarna is het gedaan met de pret", zegt Brigitte Moratis van Stadsbeheer.

Voor het verkeer in de andere richting, dus van Zuid naar Noord blijft de Maastunnel wel open. Dat is gedaan om het Erasmus MC op de noordoever bereikbaar te houden voor spoedtransporten.

Direct na de afsluiting vannacht begint het werk aan de Maastunnel. "Als eerste worden de tijdelijke ventilatoren opgehangen. Die zijn nodig voordat het werk in de tunnelbuis kan beginnen. Er wordt 24 uur per dag, 6 dagen per week gewerkt."

De weggebruikers is gevraagd zoveel mogelijk de spits in de stad te mijden of met het openbaar vervoer of de fiets te reizen. Voor autoverkeer zijn omleidingsroutes ingesteld.

Verkeer dat niet in de stad hoeft te zijn, wordt gevraagd om via de Beneluxtunnel of de Van Brienenoordbrug van Noord naar Zuid te rijden. Verkeer in de stad kan kiezen uit de Willemsbrug of de Erasmusbrug.

"Het beste is om de Willemsbrug te nemen in dat geval. Daar rijden ongeveer 20.000 voertuigen per dag. Daar kunnen er nog wel een paar bij. De Erasmusbrug zit al over de 30.000 voertuigen per dag."