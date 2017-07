Nederland wint van Curaçao op WPT

Nederland heeft op de tweede dag van het World Port Tournament Baseball 2017 gewonnen van Curaçao. In het Neptunus Familiestadion won Nederland na een spectaculaire ontknoping in dertien innings met 10-7.

Curaçao kwam al vroeg in de wedstrijd op een 2-0 voorsprong, waarop Nederland pas in de zevende inning een antwoord had en de stand gelijk kon trekken.

Doordat er in de achtste en negende inning niet gescoord werd, kwam er een verlenging aan te pas. Omdat er in de verlenging door beide ploegen wederom niet gescoord werd, werd de wedstrijd nog langer verlengd; een tiebreak moest de beslissing brengen.

In de elfde en twaalfde inning kwamen beide ploegen vervolgens tot vier punten, waardoor de stand weer gelijk was. Uiteindelijk bracht de dertiende inning Nederland de overwinning. Nederland kwam tot vier punten, Curaçao pakte nog één punt, waardoor de eindstand op 10-7 werd bepaald.