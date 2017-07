Zeer diverse Ronde van Kralingen straalt

De ronde van Kralingen heeft zondag weer plaatsgevonden. Rondom het evenement vonden er diverse activiteiten plaats zoals onder andere een dikke banden race, een vijfkilometerloop en een handbikerace. Bij de gevorderde zondagsrijders won Jelle de Jong van Delta Cycling Rotterdam de race. RTV Rijnmond was er live op de radio bij.

Henri van Leeuwen sprak bij de ronde van Kralingen onder andere winnaar Jelle de Jong en oud-burgemeester van Rotterdam Ivo Opstelten. De Jong won op basis van een fotofinish, maar wist al wel dat hij zou winnen. "Meestal voelen wielrenners het wel. Maar bij het NK afgelopen weekend juichte Wouter Wippert al, maar kwam hij ook een centimeter tekort. Soms hebben ze het dus wel eens verkeerd, maar dit voelde wel goed."

Oud-burgemeester Ivo Opstelten is supporter van de ronde van Kralingen. "Ik hou echt van dit evenement. Het is prachtig om deze klassieke zondagsrijders te zien sprinten in de Lusthofstraat, bij ons in de achtertuin. Wat kan je nou beter hebben op de zondagmiddag?"

Een kus van de rondemiss laat Opstelten aan de winnaar van vandaag. "Je moet je plaats weten en zeker op mijn leeftijd."