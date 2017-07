Bedrijfsongeval bij Stena Line in Hoek van Holland

Foto: archief.

In Hoek van Holland is vanavond een man gewond geraakt op het terrein van de Stena Line. Het zou gaan om een medewerker van de veerbootmaatschappij. Het is niet bekend hoe de man er aan toe is.

Het ongeluk gebeurde bij het gereedmaken van de veerboot Brittanica voor het vertrek naar Engeland. De man zou onder een trailer terecht zijn gekomen en raakte bekneld. Volgens niet bevestigde berichten was hij er slecht aan toe. Het slachtoffer is naar het Erasmus MC in Rotterdam gebracht. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het ongeval is gemeld bij de Arbeidsinspectie en dat die onderzoek zal doen. Bij bedrijfsongevallen is dat een standaardprocedure.