Video: Rotterdamse leegt flat na relatiebreuk

Een vrouw is in de Van Speykstraat in het Oude Westen in Rotterdam zondagavond volledig doorgedraaid. Haar vriend had de relatie uitgemaakt.

De vrouw gooide van een hoger gelegen verdieping talloze meubelstukken, drie plasmaschermen, planten, tafels, schilderijen en manden naar beneden. Volgens een woordvoerder van de politie ging het om de eigendommen van haar ex. De vrouw is door de politie meegenomen om af te koelen. Het is niet bekend of ze de bewoonster is van de flat. Een omwonende had eerder gemeld dat 'de buurvrouw doordraaide'. Andere omwonenden zeggen dat de ex-vriend in de flat woont. De Van Speykstraat was vanwege de goederenwaterval eventjes afgesloten, maar is weer vrijgegeven nadat vuilnismannen de boel hadden opgeruimd.