Kevin Jansen naar NEC Nijmegen

Kevin Jansen in zijn tijd bij Feyenoord

Kevin Jansen speelt vanaf komend seizoen voor NEC Nijmegen. De 25-jarige middenvelder uit Vlaardingen tekent voor twee jaar in Nijmegen. Jansen komt over van ADO Den Haag, waar hij een aflopend contract had.

Bij de gedegradeerde club uit Nijmegen krijgt hij te maken met Anass Achahbar. De oud-Feyenoorder werd recent overgenomen van PEC Zwolle. Jansen begon in 2000 zijn loopbaan in de jeugdopleiding van Feyenoord, waarna hij door de Rotterdamse club werd verhuurd aan Excelsior. Sinds 2012 speelde Jansen bij ADO Den Haag, waar hij te maken had met veel blessures.