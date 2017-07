Container in brand bij ECT op Maasvlakte

Bij de ECT Terminal aan de Missouriweg op de Rotterdamse Maasvlakte zijn maandagochtend twee containers omgevallen. Dat gebeurde tijdens het vervoer met een kraan. Eén container vloog in brand.

Volgens de brandweer zat in beide containers de stof ethylacetaat. Dat is een oplosmiddel dat onder meer in nagellakremover zit.

De brandweer ging met een schuimblusmiddel aan de slag om de situatie onder controle te krijgen.

Geen maatregelen

Bij de brand raakte niemand gewond. De brandweer heeft controles uitgevoerd en in de omgeving geen bijzonderheden gemeten.

Er waren geen maatregelen nodig; de omgeving waar de rook heen waaide, met onder meer Hoek van Holland, hoefde zich geen zorgen te maken.

Lekbak

De containers zijn, nadat de brand was geblust, in een lekbak neergezet. Daarin wordt de stof opgevangen. Ook zijn de hulpdiensten aan de slag gegaan met het dichten van het lek.