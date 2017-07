LIVEBLOG: Verdachte van doodsteken Feyenoordfan voor rechter

Udo van Aken Feyenoordsupporters hielden een stille tocht voor Udo van Aken Het lichaam van Udo

De man die heeft bekend in 2003 Feyenoord-fan Udo van Aken te hebben gedood, staat maandag voor de rechter in Rotterdam. Elvis P. meldde zich in 2016 bij de politie en verklaarde de bekende Feyenoordsupporter te hebben doodgestoken.

De verdachte zou op de dag dat hij Udo van Aken ombracht ook twee straatroven hebben

gepleegd, op de Binnenrotte en de Verlengde Willemsbrug. Na zijn bekentenis heeft P. gezwegen. "Jullie zoeken het verder maar uit." Hij weigert mee te werken aan een psychologisch onderzoek. Update 12:00 uur: de officier van Justitie heeft 18 jaar cel geëist tegen Elvis P. voor het doodsteken van Udo van Aken en de twee straatroven. Verslaggever Paul Verspeek volgt de rechtszaak en twittert erover: