Maastunnel nu echt dicht

Met een laatste feestelijke rit is de westbuis van de Maastunnel vannacht voor de komende twee jaar gesloten. De 75-jarige tunnel wordt gerenoveerd en gerestaureerd om in 2019 aan de nieuwe veiligheidseisen te kunnen voldoen.

Rotterdammer Eric van Oost mocht rond middernacht als allerlaatste door de tunnelbuis van Noord naar Zuid rijden. Een hele eer, vindt hij. "Heel veel mensen zijn verdrietig nu, omdat er veel opstoppingen in de stad komen, maar ik was wel verheugd vanavond," vertelt hij lachend.

Direct na de afsluiting van de tunnelbuis zijn de renovatie- en restauratiewerkzaamheden begonnen. De buis van Zuid naar Noord blijft wel open om het Erasmus MC op de noordoever bereikbaar te houden voor spoedtransporten.

Weggebruikers is gevraagd zoveel mogelijk de spits in de stad te mijden of met het openbaar vervoer of de fiets te reizen. Voor autoverkeer zijn omleidingsroutes ingesteld.

Verkeer dat niet in de stad hoeft te zijn, wordt gevraagd om via de Beneluxtunnel of de Van Brienenoordbrug van Noord naar Zuid te rijden. Verkeer in de stad kan kiezen uit de Willemsbrug of de Erasmusbrug.

"Het beste is om de Willemsbrug te nemen in dat geval. Daar rijden ongeveer 20.000 voertuigen per dag. Daar kunnen er nog wel een paar bij. De Erasmusbrug zit al over de 30.000 voertuigen per dag," zegt Brigitte Moratis van Stadsbeheer.