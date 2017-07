Nog weinig overlast door sluiting Maastunnel

Na vijf jaar voorbereiden is de westelijke tunnelbuis van Rotterdam-Noord naar -Zuid afgesloten. In de verkeersregiekamer van de Maastunnel gaat maandagochtend alles nog goed, laat manager bereikbaarheid Hein Pierhagen weten.

In de regiekamer zitten twee teams klaar om te zorgen dat alles goed gaat: het Maastunnel actieteam en het communicatieteam.

Het actieteam houdt het verkeer in de stad in de gaten met allerlei camera's. Het communicatieteam houdt zich bezig met vragen via social media.

Een van de vragen gaat over de sluitingsperiode, "twee jaar is erg lang" komt er via social media binnen bij het webcareteam.

"Dat is omdat het ook een hele grootscheepse renovatie is. We hebben ervoor gekozen om dat niet in één jaar te doen waarbij we de hele tunnel sluiten, maar in twee jaar eerst één buis", zegt Pierhagen.

Daarbij worden de komende twee jaar onder meer het wegdek vervangen, 265 duizend tegeltjes uit de muren gebikt, krijgt de tunnel een nieuw kleurtje, en er komt nieuwe ledverlichting.

De kosten voor de werkzaamheden bedragen 262 miljoen euro.