Sportclub Rijnmond hervat seizoen met Sparta en Excelsior

Sportclub Rijnmond is weer terug van weggeweest. Na een zomerstop van een maand is er maandag weer een uitzending te zien op TV Rijnmond.

De voorbereidingen in het betaalde voetbal in de regio zijn weer begonnen. Zowel Sparta en Excelsior zijn zaterdag begonnen aan hun voorbereiding voor het nieuwe Eredivisie seizoen. Rijnmond was bij de eerste training van de beide Rotterdamse voetbalclubs en sprak met beide trainers en spelers.

Om fit te blijven trainen veel clubloze voetballers bij het Sport Performance Centre Rijnmond. Zo traint oud-Excelsior-speler Sander Fischer in Rotterdam met Errol Esajas. In Sportclub Rijnmond een kijkje in de keuken bij deze sportschool.

Ook is er aandacht voor de Nederlandse honkballers. Zondag speelden ze hun tweede wedstrijd van het World Port Tournament.

Sportclub Rijnmond is maandag te zien rond de klok van 17.30 uur op TV Rijnmond en wordt ieder uur herhaald.