Poëzie in de Rotterdamse Haven

Vele poëtische gedichten en gezegdes zijn er al jaren te vinden op verscheidende plekken in Rotterdam. Veel daarvan zijn bekend, en zijn te vinden in de binnenstad. Een minder bekende en wat afgelegen gedicht is te vinden in het hart van de Rotterdamse Haven.

Alles blijft,

Alles gaat voorbij,

Alles blijft voorbij gaan



Het betreft een speciaal geschreven gedicht van Rotterdammer (en nachtburgemeester) Jules Deelder. Het gedicht is geschreven vanuit de circulaire gedachte welke op dit moment zeer actueel is in onze huidige samenleving. Het idee ontstond toen A&M Recycling zocht naar een herkenbare en passende uitstraling langs de A15. Wij wilden passanten aan het denken zetten met het gedicht en de afbeelding opgemaakt uit metaal van Jules. In het gedicht zitten alle facetten van circulair en sociaal ondernemen.

“Wie niet opvalt, valt af” dachten ze bij A&M Recycling, een recycling bedrijf in de Rotterdamse Haven. De dagelijkse filosofie van A&M Recycling is afval heeft toekomst, waarbij de materialen continu kunnen worden hergebruikt. Al bijna 15 jaar lang is A&M Recycling een gewaardeerde partner in Nederland op het gebied van Recycling.

