'Tekort agenten leidt tot problemen in Rotterdam'

Het tekort kan ook in het najaar voor problemen zorgen

Het tekort aan agenten leidt in de zomer tot extra problemen, met name in grote steden als Rotterdam en Den Haag. Dat heeft voorzitter Gerrit van de Kamp van politievakbond ANPV gezegd.

Zaken blijven volgens de vakbond twee tot drie maanden langer op de plank liggen. "Dat is niet wenselijk", zegt Van de Kamp. Eerder spraken de commissarissen van de Koning ook al hun zorgen uit over het gebrek aan politie op het platteland. Nu zijn er dus ook zorgen over een tekort in de grote steden. Politievakbond ACP heeft vorige maand in een brandbrief korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie opgeroepen om zo snel mogelijk een einde te maken aan het tekort en duizend extra agenten op te leiden. Daar is nog geen reactie op gekomen. Van de Kamp: "Maar het is wel duidelijk dat er iets moet gebeuren, want de problemen stapelen zich op. Dat geldt niet alleen voor deze zomer, maar ook voor het najaar."