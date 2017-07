Hoe heet die hele hoge mast in Rotterdam ook alweer?

Op de wegen in Rotterdam bleef het maandagochtend, ondanks de afsluiting van de Maastunnel, relatief rustig. De werkzaamheden leidden maandagochtend vooral tot drukte bij journalisten, die massaal waren uitgerukt om een verkeersdrukte te verslaan die niet kwam.

Toch was het niet voor iedere verslaggever een even eenvoudig klusje, zo ervoer de verslaggever van het Radio 1 Journaal. Hij deed voor het programma verslag van de werkzaamheden. Maar hoe heet die beroemde toren in Rotterdam ook alweer?

"We staan trouwens, hoe Rotterdams kan het, aan de noordkant van de Maastunnel. Aan de voet van die hele mooie toren", zei de verslaggever live op Radio 1.

"U kent hem wel, waar je van kunt abseilen. Eh, ik ben in één keer de naam kwijt", stamelt hij. "De Euromast", vult presentator Winfried Baijens hem snel aan.

"Oh ja, heel stom zeg...", erkent de verslaggever. Voor Baijens was het overigens een minder moeilijke opgave: Hij woont in Rotterdam.

Kwam het soms omdat de NOS meestal niet buiten de grachtengordel van 020 opduikt? Was het de maandagochtend?

Nee, de geplaagde NOS-verslaggever had een goed excuus voor zijn uitglijder: Hij was een beetje ziek, zo verduidelijkte hij in de radio-uitzending.

Of hij er van baalt een beetje voor paal te hebben gestaan, is niet duidelijk: hij was maandag niet voor commentaar bereikbaar.