Rotterdamse leerkrachten krijgen les in herkenning kindermishandeling

Wethouder Hugo de Jonge: 'Als je ergens signalen van kindermishandeling zou kunnen oppikken, dan is het op school'

Vijfduizend Rotterdamse leerkrachten in het basisonderwijs krijgen volgend schooljaar een training om kindermishandeling eerder te herkennen. Uit onderzoek blijkt dat in elke klas gemiddeld één kind zit dat wordt mishandeld.

Volgens wethouder Hugo de Jonge is het onderwijs bij uitstek de plaats om kindermishandeling te zien.

"Kinderen zitten eigenlijk nergens zo lang onder de neus van een volwassene, dus als je ergens signalen van kindermishandeling zou kunnen oppikken, dan is het op school", zei De Jonge maandagochtend op Radio Rijnmond.

Scholen zijn sinds 2013 wettelijk verplicht om aan de bel te trekken als ze denken dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Leerkrachten moeten dan via een zogeheten meldcode en een aantal verplichte stappen de mishandeling melden.

Toch komen vanuit het onderwijs heel weinig meldingen over kindermishandeling binnen. De nieuwe training is bedoeld om leraren betere en duidelijkere handvatten te geven om mishandeling te herkennen.

Ook is de training bedoeld om meer signalen dan alleen blauwe plekken te herkennen, zoals een trauma na het zien en meemaken van huiselijk geweld of signalen van verwaarlozing.