Beelden van de eerste training van FC Dordrecht

Als laatste van de vier profclubs uit de regio Rijnmond is ook FC Dordrecht maandag begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op het veld met Gérard de Nooijer stonden twee proefspelers.

Het gaat om Thijs Bouma en Malison Lima. Lima is een middenvelder die in het verleden onder contract stond bij Fortuna Sittard. Bouma is een rechtsback die de laatste jaren uitkwam voor Almere City en De Graafschap.

FC Dordrecht speelt de komende maand veel oefenduels, met name tegen amateurclubs. Het nieuwe seizoen in de Jupiler League begint op vrijdag 18 augustus met een uitwedstrijd bij Fortuna Sittard.

Dank aan Rodney van Gelderen voor het foto en videomateriaal.