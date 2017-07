Deels vrijspraak na dodelijk ongeval Maasboulevard

Hulpdiensten na de aanrijding in februari 2015

De man die in februari 2015 een vrouw doodreed op de Maasboulevard in Rotterdam is grotendeels vrijgesproken. Hij krijgt alleen straf voor het doorrijden na het ongeval.

Volgens de rechter kan niet worden bewezen dat de bestuurder onvoorzichtig of roekeloos heeft gereden. Zijn snelheid was onbekend en ook is onduidelijk of de man of het slachtoffer rood licht had. Voor het doorrijden kreeg hij een werkstraf van 90 uur. De rechter noemt dit 'schokkend en laakbaar.' Tegen de Rotterdammer was een werkstraf van 240 uur geëist. Twee vrienden van hem stonden ook terecht omdat zij de auto hadden proberen te verstoppen na het fatale ongeval. Ook daarvoor is geen bewijs, zegt de rechter. Tegen beiden was een taakstraf van 100 uur geëist.