Twee jaar langer tbs voor stiefvader Dordtse Rowena

De stiefvader van het vermoorde Dordtse meisje Rowena Rikkers krijgt twee jaar langer tbs. De 48-jarige Mike J. werd in 2003 veroordeeld voor de gewelddadige dood van het destijds 4-jarige meisje.

Bij een zogeheten tbs-maatregel wordt iedere twee jaar in een speciale zitting bepaald of de tbs moet worden verlengd. In het geval van J. oordeelde de rechter dat de kans op herhaling groot is.

Rowena staat bekend als 'het meisje van Nulde'. Ze kwam in 2001 door mishandeling om het leven. Verschillende lichaamsdelen van haar werden later teruggevonden bij onder meer Hoek van Holland en Strand Nulde.

Mike J. werd destijds veroordeeld tot twaalf jaar cel plus tbs met dwangverpleging. Hij mishandelde zijn stiefdochter stelselmatig op grove wijze.

Rowena werd opgesloten in een hondenhok, onder de koude douche gezet en kreeg stompen in haar buik. Ze bezweek uiteindelijk aan het geweld.

Mike J. legde het lijkje van Rowena in de vriezer en zaagde het later in stukken. Hij gooide de lichaamsdelen op verschillende plekken in het water.

Moeder Wanda kreeg acht jaar gevangenisstraf. Zij greep niet in op de momenten dat Mike J. haar dochter mishandelde.

Begin dit jaar ontstond beroering bij de nabestaanden van Rowena. Justitie had vader Martin Huisman te laat op de hoogte gesteld van het onbegeleide verlof dat aan Mike J. was verstrekt.