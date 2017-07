'Hormoonspiraaltje leidt tot meer stress en hogere hartslag'

'Informatie over het hormoonspiraaltje 'dringend herzien worden' (Foto: ANP)

Hormoonspiraaltjes hebben bij veel vrouwen mogelijk ongewenste bijwerkingen, zo blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC in Rotterdam. Vrouwen die zo'n spiraal gebruiken, maken meer stresshormonen aan en hebben een hogere hartslag dan vrouwen die andere anticonceptiemiddelen gebruiken.

Vrouwen krijgen nu te horen dat het spiraaltje alleen in de baarmoeder werkzaam is en het daardoor wel meevalt met de hoeveelheid hormonen in de rest van het lichaam.

"Uit onze studie blijkt nu dat deze aanname niet correct is'', zegt onderzoeker Jurate Aleknaviciute. Ze voerde het onderzoek uit onder 210 vrouwen.

De richtlijnen over informatie over het hormoonspiraaltje moeten volgens haar dringend herzien worden.

Populair

Een hormoonspiraaltje is een veelgebruikt anticonceptiemiddel dat in de baarmoeder wordt geplaatst. In Nederland gebruikt meer dan 12 procent van de vrouwen tussen 18 en 45 jaar zo'n spiraaltje.

Het anticonceptiemiddel is populair, omdat het gedurende vijf jaar beschermt tegen zwangerschap en omdat veel vrouwen niet meer ongesteld worden tijdens het gebruik.