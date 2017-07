'Immers vervolgt carrière bij ADO'

Lex Immers keert terug bij zijn club ADO Den Haag. Dat meldt Omroep West. De oud-Feyenoorder tekent in Den Haag een contract voor twee seizoenen.

Immers was transfervrij nadat hij zijn contract bij het Belgische Club Brugge liet ontbinden. De 31-jarige middenvelder wilde door familieomstandigheden terug naar Nederland. Tien jaar geleden debuteerde Immers in het betaalde voetbal in het shirt van ADO.

Immers speelde van 2012 tot 2016 bij Feyenoord. Voor de regerend landskampioen kwam de middenvelder tot 124 optredens. Daarin scoorde de Hagenaar 35 keer. Na avonturen in Engeland, bij Cardiff City, en België keert de middenvelder weer terug op de Nederlandse velden.