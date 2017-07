Johan Cruijff Schaal twee uur vervroegd

Het duel om de Johan Cruijff schaal tussen Feyenoord en Vitesse begint twee uur eerder dan gepland. Op verzoek van plaatselijke autoriteiten is besloten de wedstrijd niet om 20.00 uur te laten beginnen, maar om 18.00 uur.

De wedstrijd tussen de landskampioen en de bekerwinnaar staat op 5 augustus in de Kuip op de agenda. "Het is dan zomervakantie en de politie heeft minder capaciteit, dus uit veiligheidsoverwegingen is het duel vervroegd", laat een woordvoerder van de KNVB weten.

Net als het vervroegen van het aanvangstijdstip uit veiligheidsoogpunt heeft Vitesse maar 1200 kaarten voor haar supporters. Iets waar de club uit Arnhem vorige week haar ongenoegen uitte. Het is dit seizoen voor het eerst dat de strijd om de Johan Cruijff Schaal in het stadion van de kampioen wordt gespeeld.