Emanuel Boateng van FC Dordrecht naar Lazio

Emanuel Boateng is pas achttien jaar oud, maar heeft misschien al de transfer van zijn leven gemaakt. De centrale verdediger verruilt Jong FC Dordrecht voor Lazio Roma.

Boateng gaat spelen in het beloften team van de Italianen, Lazio Primavera. Het tweede team van de club van oud-Feyenoorder Stefan de Vrij bereikte dit seizoen nog de kwartfinales om het landskampioenschap. Daarin was aartsrivaal AS Roma met 5-0 te sterk.

Voordat de verdediger in de jeugd van de Schappenkoppen terecht kwam, speelde hij in de jeugd van AFC en AZ. Ondanks zijn leeftijd, hij mocht nog spelen in de A-jeugd, speelde hij voor de beloften van Dordrecht.