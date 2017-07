Weer ambtenaar geschorst in zaak Waterfront

Het voormalig poppodium.

De fraude bij het voormalig poppodium Waterfront in Rotterdam heeft opnieuw een ambtenaar z'n baan gekost. Uit onderzoek van de rijksrecherche is gebleken dat de medewerker nalatig is geweest en mogelijk zijn ambtsgeheim heeft geschonden. Hij is geschorst.

De ambtenaar was niet eerder in beeld in het onderzoek naar de Waterfront-fraude. Dat alles blijkt uit een brief van het Rotterdams college aan de gemeenteraad. De gemeente had het pand aan de Boompjeskade verhuurd. De huurders brachten jarenlang geld in rekening voor verbouwingen, die niet of nauwelijks werden uitgevoerd. Het uiteindelijke bedrag liep op tot 8 miljoen euro. Na onthullingen over het debacle van onder meer van RTV Rijnmond volgde een raadsenquête. De commissie oordeelde hard over het handelen van de betrokken wethouders. Wethouder Ronald Schneider heeft de uitkomst niet afgewacht en is op de avond voor het debat afgetreden. Eerder werden al twee betrokken ambtenaren ontslagen en één geschorst.