VIDEO: Feest op volle WPT-tribunes tijdens Dia di Bandera

De zondag tijdens het eerste weekend van de 16e editie van het World Port Tournament stond in het teken van de feestdag van Curaçao, Dia di Bandera.

Op Curaçao wordt op 2 juli gevierd dat op die dag in 1951 de Eilandsraad voor de eerste keer bijeen kwam met de "Dag van de Vlag". Op 2 juli had de organisatie van het WPT de wedstrijd tussen Curaçao en Nederland gepland. Een wedstrijd met een spannende apotheose, waarin Nederland uiteindelijk naar maar liefst dertien innings met 10-7 won van Curaçao.

Zo feestelijk en vol zoals het Neptunus Familiestadion nu is gedurende het tweejaarlijkse Rotterdamse honkbaltoernooi, zo stil is het tijdens wedstrijden in de honkbalhoofdklasse. Voorzitter van het WPT en tevens directeur van de KNBSB (Nederlandse honkbalbond) Bart Volkerijk: ‘We zijn volop aan het werk om ook de Nederlandse competitie aantrekkelijk te maken. Iedere hoofdklasse-wedstrijd zou een ‘event’ op zichzelf moeten zijn,’ aldus Volkerijk.