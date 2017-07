Inwoners Heenvliet en Geervliet moeten leven met windmolens

De acht windmolens langs het Hartelkanaal bij Geervliet en Heenvliet blijven staan. De gemeente Rotterdam heeft de exploitant van het windmolenpark de vergunning verleend. Dat is maandag bekend geworden.

De gemeente Rotterdam gaat nog wel proberen om de exploitant nieuwe voorwaarden op te leggen om de overlast van de windmolens te beperken. Een eerste zaak strandde vorige week bij de Raad van State .

Ook krijgen de 125 mensen die bezwaar hebben gemaakt tegen de windmolens geen planschade. Dat betekent dat ze geen compensatie krijgen voor een eventuele waardevermindering van hun huizen.

Wel komt er een fonds voor duurzame verbetering van het leefklimaat in de twee dorpen. De gemeente Rotterdam en Nissewaard, exploitant WindXL en het Havenbedrijf Rotterdam stoppen daar 1,1 miljoen euro in. De bewoners mogen over de bestemming van het geld meepraten.