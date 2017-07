'Zeer uniek dat deze glazen al ruim 300 jaar samen zijn'

In Brielle is binnenkort een zeer unieke collectie wijnglazen te zien in Historisch Museum Den Briel. De glazen, ook wel kelken genoemd, komen uit de achttiende eeuw. Het duurste glas is zo'n 12 duizend euro waard.

Maandagmiddag werden de twintig glazen door een kunstexpert van het tv-programma Tussen Kunst en Kitsch nog eens goed bekeken. "Het zijn echt prachtige glazen! Deze serie is al sinds de achttiende eeuw onafgebroken bij elkaar, echt uniek", zegt taxateur Anna Laméris. Nu zichtbaar

De glazen waren al een tijd niet meer te zien voor publiek. "Vroeger stonden ze in de oude raadzaal hier in Rockanje, maar zijn daarna voor het publiek verdwenen. Nu komen ze terug in het museum", zegt Paméla Blok, wethouder van de gemeente Westvoorne, waar Rockanje onder valt. Ze hoopt hiermee dat iedereen weer kan genieten van de verhalen en de pracht en praal van de kelken. Taxatie

De glazen werden maandag opnieuw getaxeerd om een nieuwe verzekering af te kunnen sluiten, zodat ze veilig in het museum ten toon kunnen worden gesteld. En het duurste glas? "Ik schat in zo'n 12 duizend euro", zegt Anna Laméris.