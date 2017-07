Wiettoppen wuiven in de Dordtse Biesbosch

Staatsbosbeheer heeft in de Dordtse Biesbosch een hennepveld ontdekt. De plantage in aanleg lag in het zogeheten Gat van Kielen, dat alleen per boot bereikbaar is.

Het veld was 800 vierkante meter groot. Er stonden nog maar een paar hennepplantjes, maar het veld was klaargemaakt voor meer aanplanting. De politie heeft de plantage opgeruimd. Er is nog niemand opgepakt voor de hennepkwekerij in de Dordtse Biesbosch. Het is niet de eerste keer dat er een hennepveld is ontdekt in de Dordtse Biesbosch. Een jaar geleden was het ook raak . Destijds werden drie mannen gearresteerd die op dat moment bezig waren de plantjes te rooien.