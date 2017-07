'Weghalen slagboom Haringvlietbrug had verkeerd kunnen aflopen'

Er hadden vrijdag op de Haringvlietbrug op de A29 ongelukken kunnen gebeuren na het verwijderen van de slagboom door automobilisten. Volgens Rijkswaterstaat had de brug een probleem met de vergrendeling, waardoor uit veiligheid de slagbomen in beide rijrichtingen gesloten bleven.

De Rijksdienst geeft toe dat de afwikkeling van de storing anders had gemoeten. Het verkeer stond dik anderhalf uur stil voor de dichte slagbomen.

Een aantal automobilisten was het lange wachten zat. Uit frustratie schroefden ze de slagboom van de rijbaan richting Rotterdam met een bahco los, en legden de boom langs de kant van de weg.

Een opgetrommelde monteur kwam in de file terecht. Hij vroeg niet om begeleiding naar de brug. Omdat hij in een normale auto reed, mocht hij niet over de vluchtstrook.

Uiteindelijk heeft Rijkswaterstaat de monteur uit de file kunnen halen en naar de brug begeleid. Daarmee ging veel tijd verloren.

''Maar het was niet voor niets dat de slagbomen naar beneden stonden'', legt een woordvoerder van Rijkswaterstaat uit. '

'Er was een probleem met de vergrendeling. Dat betekent dat als je op dat moment over de brug rijdt, de brug in beweging kan komen. Dat had kunnen gebeuren, met alle gevolgen.''

'Geen klopjacht'

Rijkswaterstaat gaat niet op zoek naar de daders. ''We beginnen geen klopjacht. Maar we willen mensen er wel op wijzen: doe dit niet meer.''