"Kongolo in beeld bij AS Monaco"

De Franse topclub AS Monaco heeft interesse om Terence Kongolo over te nemen van Feyenoord. Dat meldt Voetbal International.

Het is niet bekend hoeveel Feyenoord wil ontvangen voor de linksback, die nog een contract heeft tot de zomer van 2019 in De Kuip. Kongolo was één van de vaste krachten bij Feyenoord in het vorige kampioensseizoen.

Kongolo debuteerde al in het seizoen 2011/2012 voor Feyenoord en groeide de daaropvolgende vijf seizoenen uit tot een vaste basisspeler.