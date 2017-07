Eerste avondspits bij dichte Maastunnel niet anders dan anders

Na de ochtendspits is ook de eerste avondspits na de sluiting van de Maastunnel in Rotterdam zonder problemen verlopen. Volgens Stadsbeheer in Rotterdam was er sprake van een normale avondspits.

De tunnelbuis van noord naar zuid werd rond middernacht afgesloten.

Maandagmiddag werd het vanaf 16.00 uur aanmerkelijk drukker, zowel aan de centrumkant als in Rotterdam-Zuid. Het verkeer stroomt langzamer door op name de Westzeedijk, de Erasmusbrug, de Hillelaan en de Dordtselaan toe.

Brigitte Moratis van Stadsbeheer sprak van een normale avondspits: "Het was even wat drukker op de Erasmusbrug, maar dat heeft zich snel opgelost. Alles is onder controle."

Spitsmijden

De Maastunnel blijft in zuidelijke richting tot medio 2019 afgesloten. Een communicatieteam van de gemeente beantwoordt vragen over de werkzaamheden en het verkeer via het Twitter-account @maastunnel010.

De gemeente adviseert mensen bovendien om vóór ze op pad gaan de website Rotterdamonderweg.nl te checken. Daar wordt op een kaartje realtime bijgehouden hoe druk het is.

Automobilisten die willen meehelpen om de verkeersdrukte te beperken, kunnen deelnemen aan een spitsmijdproject: Maaster . Mensen kunnen met de 'Maaster-app' hun ritten registreren en zo geld verdienen.

Automobilisten van wie het kenteken wordt geregistreerd in de spits, worden gekort op hun beloning.

De gemeente heeft vier Maasovergangen aangewezen die op werkdagen tussen 15.00 en 19.00 uur moeten worden vermeden: de Beneluxtunnel, de Erasmusbrug, de Willemsbrug en de Van Brienenoordbrug.

Gevolgen scheepvaart van afsluiting Maastunnel

Om de doorstroming van het wegverkeer in de spits een handje te helpen, heeft de gemeente de draaitijden van de Erasmusbrug aangepast. De draaitijd van 15.30 uur is een half uur vervroegd naar 15.00 uur. De opening van de Erasmusbrug om 19.00 uur is geschrapt. De draaitijd van 20.30 uur is vervroegd naar 20.00 uur.

De nieuwe draaitijden gelden zolang de Maastunnel is afgesloten.

Renovatie Maastunnel

De afsluiting van de Maastunnel duurt als alles volgens planning verloopt tot de zomer van 2019.

De komende twee jaar wordt onder meer het wegdek vervangen, worden 265 duizend tegeltjes uit de muren gebikt, krijgt de tunnel een nieuw kleurtje en komt er nieuwe ledverlichting.

De kosten voor de werkzaamheden bedragen 262 miljoen euro.