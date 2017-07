Messaoud moet wennen: 'Pijn aan mijn voeten'

Ali Messaoud

Nieuweling Ali Messaoud wist zaterdag na de eerste training van Excelsior niet hoe snel hij zijn voetbalschoenen uit moest doen. "Ik had pijn aan mijn voeten. Het is voor mij wennen om op kunstgras te trainen en ik was bang dat ik blaren had', glimlacht de middenvelder.

Ali Messaoud was samen met Desevio Payne en Lorenzo Burnet nieuw op het trainingsveld van Excelsior. Burnet en Messaoud werden pas afgelopen week aan de selectie toegevoegd. Zij degradeerden vorig seizoen met NEC, maar zijn volgens trainer Mitchell van der Gaag toch toegevoegde waardes voor Excelsior. "Vorig seizoen hadden wij een lijstje met spelers die wij graag wilden hebben en toen kwam er maar één niet. Ali Messaoud bleef bij FC Vaduz. Daarna is hij naar NEC gegaan en nu is hij vrij. Lorenzo Burnet is een speler met ervaring die in het buitenland heeft gespeeld. Het zijn in onze ogen spelers met kwaliteit. Wij kijken iets verder dan dat het spelers zijn die vorig seizoen gedegradeerd zijn", aldus Van der Gaag. Excelsior is nog altijd in afwachting van de afronding van de transfer van Terrel Ondaan. Als een Turkse club aan de voorwaarden van Excelsior voldoet mag de aanvaller vertrekken.