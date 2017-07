Analyse: vrijspraak na doodrijden, hoe kan dat?

De Rotterdamse rechter heeft maandag een automobilist vrijgesproken, die een 28-jarige vrouw had doodgereden. Het drama gebeurde in februari 2015 op de Maasboulevard in Rotterdam. De uitspraak wekt misschien verbazing: hoe kan het, dat deze man ‘ermee wegkomt’?

Bij een fatale botsing hoeft er geen schuldige te zijn. Het kan, letterlijk en figuurlijk, een ongeluk zijn. (Vrijwel) Niemand stapt in de auto om een ander bewust dood te rijden. De verdachte heeft schuld, als hij duidelijk fouten heeft gemaakt als bestuurder. Was dat in deze zaak het geval? We zetten het bewijs op een rijtje.

Wat was de snelheid?

Een (veel) te hoge snelheid is zeker een reden om een bestuurder te veroordelen. In de zaak-Maasboulevard heeft de politie geen precieze snelheid kunnen vaststellen.

De getuigen hebben tegenstrijdige verklaringen afgelegd over de snelheid. Daar komt bij dat getuigen de snelheid van een voertuig gemakkelijk verkeerd kunnen inschatten. Bij een fataal ongeval kan de neiging bestaan zonder meer van een hoge snelheid uit te gaan.

De snelheid kan worden berekend aan de hand van remsporen van het voertuig. Die ontbraken bij dit ongeluk.

Het slachtoffer is door de botsing gelanceerd en belandde 16 meter van de plek waar zij was aangereden op het wegdek. De politie heeft aan de hand van botsproeven geprobeerd het ongeval na te bootsen en zo de kracht en dus de snelheid te berekenen. Uiteindelijk leverde dat geen duidelijkheid op over de snelheid.

Had de bestuurder gedronken?

De 33-jarige bestuurder meldde zich een dag na het ongeval bij de politie. Toen werd geen alcohol in zijn bloed geconstateerd. Zijn twee vrienden die ook in de auto zaten, hebben overigens verklaard dat zij beiden die nacht wel ‘stomdronken’ waren.

Reed de bestuurder door rood licht?

Het ongeval gebeurde op een zebrapad, vlakbij Club Vie. Ook in dit geval zijn de verklaringen van getuigen wie er rood en wie er groen licht had (bestuurder en slachtoffer) niet eenduidig.

De techniek kan hier hulp bieden. Van het stoplicht worden de rood- en groenfaseringen geregistreerd en in een groot logboek gezet. Tot op de seconde nauwkeurig. Helaas is dat die nacht door een storing niet gebeurd.

Was het verkeerd om met cruisecontrol te rijden?

Justitie in Rotterdam maakte er tijdens de zitting een groot punt van, dat de man zijn cruisecontrol had aangezet. Volgens eigen zeggen reed hij constant 50km per uur. Justitie vond dat in de bebouwde kom onverstandig: rijden op de automatische piloot maakt de bestuurder minder alert. Hij zou daarom wel eens te laat kunnen hebben gereageerd op de overstekende vrouw.

De rechter zegt dat er niets in het algemeen kan worden gezegd over het gebruik van cruisecontrol binnen de bebouwde kom. Of dat gevaarlijk is, hangt sterk af van de situatie. De rechter merkt nog op dat het op dat tijdstip, in de vroege ochtend, vrij rustig was in de stad.

Waren er dan helemaal geen camerabeelden van de auto?

Beelden zouden een indicatie kunnen geven of de bestuurder roekeloos of hard reed. Langs de Maasboulevard (en de Boompjes) wordt de snelheid gecontroleerd. Daarom had de bestuurder ook juist op dat traject zijn cruisecontrol aangezet, verklaarde hij.

Helaas bleken er geen bruikbare camerabeelden beschikbaar, die iets konden vertellen over de rijstijl. Zo waren de beelden van een advocatenkantoor langs de route ‘niet scherp genoeg om te gebruiken'.

Welk bewijs blijft er dan over?

Simpelweg: geen. De bestuurder is veroordeeld, omdat hij na het ongeval was doorgereden. Dat vindt de rechter ‘schokkend en laakbaar gedrag'. Maar voor het doodrijden kan de man geen straf krijgen. Er is geen bewijs dat hij te hard reed, gedronken had, rood licht negeerde of anderszins roekeloos reed.

Voor het publiek is een dergelijk oordeel vaak lastig te verteren. Zie bijvoorbeeld de grote commotie in eerste instantie bij de zaak tegen de Poolse bestuurder die in het Limburgse Meijel drie mensen doodreed.

Bij fatale verkeersongelukken kan de straf sterk uiteenlopen: van zeer forse straffen als tien jaar cel, tot vrijspraak. In dat soort gevallen is het altijd goed om in gedachten op de plaats van de rechter te gaan zitten en u af te vragen: op grond waarvan zou ik deze bestuurder veroordelen? Als er geen bewijs is, dan rest er in het rechtssysteem slechts één oordeel: vrijspraak.

Paul Verspeek is rechtbankverslaggever bij RTV Rijnmond