18 jaar cel geëist voor doodsteken Udo van Aken

Justitie heeft 18 jaar cel geëist voor het doodsteken van Udo van Aken, in november 2003 in de Rosestraat in Rotterdam. De eis is ook voor een poging doodslag en een straatroof.

De dood van Van Aken was lange tijd onopgelost, totdat de 38-jarige Elvis P. zichzelf in april 2016 op het politiebureau meldde. Hij zei 'die Feyenoordsupporter' te hebben gedood. Hij gaf verder details over het plaats delict: vlakbij het Albeda College, vlakbij de woning van zijn zus. Het was gebeurd op de dag dat zijn moeder jarig was.

Elvis P. trok die bekentenis maandag op de rechtbank weer in. "Ik kan mij niet voorstellen dat ik het heb gedaan. Ik heb verder helemaal geen herinnering meer aan mijn verklaring bij de politie."

Psychose

Volgens zijn advocaat kan dit maar op een ding wijzen: Elvis P. had een psychose toen hij naar de politie stapte. Hij heeft de bekentenis bij elkaar verzonnen, aan de hand van informatie uit de media. "Een paar jaar geleden is er nog een herdenking geweest in het Feijenoordstadion. Er is veel over deze zaak gesproken."

Justitie vindt de bekentenis te specifiek om fantasie te zijn. "Als iemand wat verzint, zou ik eerder recentere zaken verwachten dan deze uit 2003." Justitie erkent dat het bewijs draait om de bekentenis van Elvis P. "We moeten het doen zonder forensisch bewijs."

Beroving

Het enige is de vaststelling dat zowel bij Udo van Aken als een gewelddadige beroving aan de Binnenrotte dezelfde vezels zijn gevonden. Bij die beroving is ook gestoken: het slachtoffer liep een ingeklapte long op.

Bij een derde beroving die nacht, bij de verlengde Willemsbrug, waren twee mensen met een mes bedreigd. Justitie gaat uit van één en dezelfde dader.

Kleine Ali

Volgens advocaat Van den Ende kan die ene dader ook een ander zijn. "Abdel El H., alias Kleine Ali. Hij was een bekende junk, reed op de fiets en had altijd een mes bij zich. Een dag na de dood van Udo van Aken pleegde hij zelfmoord door een overdosis."

Justitie zegt destijds serieus te hebben gekeken naar deze verdachte, maar had hem van de lijst geschrapt. Zo bleken geen van de gestolen spullen die bij hem waren aangetroffen van Udo van Aken te zijn. Ook sporenonderzoek leidde niet tot enig verband.

Van Aken had tijdens de steekpartij op 23 november 2003 een vriendin aan de telefoon. Zij hoorde hoe een onbekende man zijn telefoon opeiste. Er klonk een doffe klap en daarna viel de telefoon uit.

Gruwelijk

De Rotterdammer bleek met elf messteken om het leven te zijn gebracht. Justitie noemt zijn dood gruwelijk en meedogenloos. "En waarvoor? Voor een telefoon, een paar centen?"

Van Aken was die nacht wezen stappen en was vlakbij zijn woning. "Slechts enkele stappen verwijderd van zijn ouderlijk huis. Zo dichtbij, dat de zwaailichten van de politie vanuit de woning te zien waren. Hoe onvoorstelbaar schrijnend moeten de laatste ogenblikken van zijn leven zijn geweest, daar liggend op straat. Alleen. Met uitzicht op zijn huis."

De rechter in Rotterdam doet op 17 juli uitspraak.