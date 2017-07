'Vanavond zomerakkoord tussen college Rotterdam en CU/SGP'

Krijgt het Kendoe-college uitbreiding met CU/SGP?

Het Rotterdamse college van B&W bereikt hoogstwaarschijnlijk vanavond een akkoord met de ChristenUnie/SGP over steun voor de voorjaarsbegroting. Morgen wordt er over die begroting gesproken in de raad en de CU/SGP is nodig voor een meerderheid.

Vorige week verloor de het college van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA haar meerderheid doordat Leefbaar-raadslid Mohammed Anfal overstapte naar oppositiepartij NIDA. Wat CU/SGP terugkrijgt voor de steun is nog niet bekend. Raadslid Setkin Sies van CU/SGP wil extra geld voor armoedebestrijding en een ander integratiebeleid van het college. "We hebben allemaal vertrouwen in een goede uitkomst. We zijn nu nog bezig met de laatste loodjes", zei fractievoorzitter van het CDA Sven de Langen vanmiddag. Voor het CDA is de CU/SGP de ideale coalitiepartner. "Ik heb drie jaar geleden geprobeerd de CU/SGP erbij te krijgen, dat is toen niet gelukt. Hopelijk vandaag wel met dit zomerakkoord."