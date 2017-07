Zomerakkoord college Rotterdam en CU/SGP is een feit

V.l.n.r CDA, CU/SGP, Leefbaar en D66 na het bereiken van het zomerakkoord

Het Rotterdamse college van B&W heeft maandagavond een akkoord bereikt met de ChristenUnie/SGP over steun voor de voorjaarsbegroting. Dinsdag wordt over die begroting gesproken in de raad. De christelijke fractie van CU/SGP is nodig voor een meerderheid.

Vorige week verloor de het college van Leefbaar Rotterdam, D66 en CDA de meerderheid doordat Leefbaar-raadslid Mo Anfal overstapte naar oppositiepartij NIDA. In ruil voor de steun aan de voorjaarsbegroting heeft het college toezeggingen gedaan aan de CU/SGP op het gebied van armoede, duurzaamheid en vaderschapsverlof. Raadslid Setkin Sies van CU/SGP had daar vooraf ook op ingezet. Het college heeft toegezegd dat er onder meer meer geld gaat naar de aanpak schulddienstverlening. Ook worden het Jeugdtegoed en het AOW-tegoed verhoogd. Op het gebied van duurzaamheid komen er minder woningen in park de Twee Heuvels. Voorman Setkin sies van de CU/SGP had ook ingezet op een andere koers in het integratiebeleid. Daar lijkt hij bakzeil te hebben gehaald. De toezeggingen kosten de gemeente Rotterdam 16,5 miljoen euro. Ze worden opgenomen in de zogeheten kaderbrief die aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Voor CDA is de CU/SGP de ideale coalitiepartner. Eerder vandaag zei Sven de Langen: "Ik heb drie jaar geleden geprobeerd de CU/SGP erbij te krijgen, dat is toen niet gelukt. Hopelijk vandaag wel met dit zomerakkoord."