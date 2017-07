Te gast in Rijnmond Nu: Ahmed Aboutaleb

Hij heeft rustiger tijden gekend. Maar zijn stad wordt momenteel geplaagd door een bestuurlijke crisis. Hoe hou je alle kikkers in de emmer? Hoe zorg je ervoor dat de stad niet piepend en krakend tot stilstand komt?

Te gast in Rijnmond Nu : Burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb.

Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

