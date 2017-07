Dumfries: 'Ik hoop dat ik wat sneller kan worden'

Dumfries: 'Ik hoop dat ik wat sneller kan worden'

Vier weken alleen maar op het strand liggen in de zomerstop is er voor profvoetballers anno nu niet meer bij. In Rotterdam gaan steeds meer spelers naar specialist Errol Esajas die met zijn trainingen voetballers als Sander Fischer, Jan-Arie van der Heijden en Denzel Dumfries in topconditie houdt.

Naast voetballers, heeft Esajas ook tennissers, honkballers en atleten onder zijn hoede die allemaal op een specifieke manier getraind worden. Zo wordt Spartaan Dumfries geholpen om sneller te worden. ''Ik loop wat gebogen en kan mijn voetenwerk wel verbeteren. Daar is Errol wel goed in.''

In de video is een reportage van verslaggever Frank Stout te zien over de speciale trainingen van Esajas en de bekende spelers die bij hem over de vloer komen.