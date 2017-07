Optreedbakermat Andre van Duin volledig opgeknapt

Andre van Duin

Velen weten het: de bakermat van komiek, acteur, zanger, tekstschrijver (en meer) André van Duin staat in Rotterdam. Om precies te zijn in Delfshaven. Hij trad er voor het eerst op in een pand aan de Voorhaven, het hervormde weeshuis en later een buurthuis. Het monumentale pand is onlangs volledig gerenoveerd.

Het pand aan de Voorhaven stamt uit 1762. De renovatie duurde zeven jaar en kwam tot stand met steun van het monumentenfonds Stichting Stadsherstel Historisch Rotterdam. Het was een ingrijpende klus, maar het pand is nu klaar voor gebruik. In gezelschap van de beroemde Delfshavense artiest André van Duin opent burgemeester Ahmed Aboutaleb komende woensdag het nieuwe pand. Het is nu een zogeheten creatief pop-upcentrum waar zo'n twintig meubel- en andere innovatieve productdesigners en enkele architecten onderdak gevonden. Van Duin bekwaamde zich in het naoorlogse buurthuis als bandparodist.

Niet lang daarna brak hij als tiener nationaal door populaire zaterdagavondprogramma met de beruchte vissekom van Willem 'O' Duys. De officiële opening is het eerste moment waarop Andre Kyvon, zoals van Duin van huis uit heet, z'n optreedplek van weleer kan betreden. Bij een eerste poging het pand te bezoeken werd hem - nota bene in een RTV Rijnmonduitzending van Ferry de Groot en Jan Roelof Visscher - de toegang tot het pand geweigerd. De vrouw die dit deed blijkt om een Amerikaanse te zijn die Van Duin niet kende. Verslaggever Jack Kerklaan nam vast een kijkje in het imposante pand met Stadshersteldirecteur Niels van der Vlist. Hij liep er ook een van de creatieve ondernemers tegen het lijf.