Breuer: 'Geen slecht gevoel overgehouden aan tweede seizoenshelft'

Ter voorbereiding op een nieuw seizoen eredivisie, begon Sparta afgelopen zaterdag weer met trainen. Volgens de ervaren Michel Breuer is het fijn dat er weer vanaf nul kan worden begonnen. ''Iedereen begint weer fris en er zitten geen resultaten van vorig jaar meer in het achterhoofd.''

Trainer Alex Pastoor merkte op dat er zaterdag keihard getraind werd. ''Het leek wel of iedereen trainde alsof het voor de laatste wedstrijd van hun leven was.'' Daarnaast blikte de oefenmeester ook even terug op het afgelopen seizoen. ''Uiteindelijk hebben we in de tweede seizoenshelft net zoveel punten gehaald als in de eerste, alleen toen speelde we veel beter.''

In de video is een reportage te zien van de eerste training van de Spartanen. Daarin stelt ook de nieuwe Sloveense spits Dalibor Volas zich voor.