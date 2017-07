Voortvluchtige Belg loopt na acht jaar tegen de lamp in Rotterdam

Foto: archief

Een Belg die in eigen land uit de gevangenis was ontsnapt, is maandagmorgen aangehouden in Rotterdam. Hij liep tegen de lamp dankzij DNA-onderzoek.

De 38-jarige Belg was in 2009 met veel geweld gevlucht uit een gevangenis. Hij verdween spoorloos en was op de 'Most Wanted List' gezet vanwege zijn gewelddadige ontsnapping. De man vluchtte naar ons land en heeft hier acht jaar lang op verschillende plekken gewoond onder een valse naam. Volgens de politie leed hij een zwervend bestaan. Een nieuw DNA-spoor leidde naar Rotterdam, waar de man werd opgepakt door een speciaal politieteam. De Belg moet in eigen land nog een celstraf van 6 jaar uitzitten.