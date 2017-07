Gewonde bij schietpartij in Capelle aan den IJssel

De gewonde wordt meegenomen. Foto: MediaTV.

Bij een schietpartij aan de Reigerlaan in Capelle aan den IJssel is een persoon gewond geraakt. Hij is met naar het ziekenhuis gebracht.

De politie kreeg de melding van de schietpartij in winkelcentrum de Koperwiek rond 21.45 uur binnen. Getuigen zeiden dat ze meerdere schoten hadden gehoord. Kort daarna zagen ze een groepje jongens of mannen wegrijden. Op foto's is te zien dat een man op een brancard uit een restaurant wordt gedragen. Volgens de politie was hij goed aanspreekbaar. De politie onderzoekt de schietpartij.