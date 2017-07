"Natuurbegraafplaats? Nergens voor nodig!"

Natuurbegraven Nederland organiseerde maandag een informatiebijeenkomst over een mogelijke natuurbegraafplaats in de Bonnepolder in Hoek van Holland. De bijeenkomst was vooral bedoeld om mensen inzicht te geven in wat een natuurbegraafplaats eigenlijk is.

"Het is nog veel te vroeg om te praten over concrete plannen en ontwerpen", zegt Roy van Boekel van Natuurbegraven Nederland. "We zijn hier vandaag vooral om vragen te beantwoorden over wat natuurbegraven is en hoe mensen hun stem kunnen laten gelden in een toekomstige ontwerpfase."

Niet iedereen zit te wachten op een natuurbegraafplaats in de Bonnepolder. "Ik vind dat nergens voor nodig. Zoals het nu is, is het toch goed?"

Anderen hebben wel hun bedenkingen, maar hebben zich toch ingeschreven voor een excursie naar een natuurbegraafplaats. "Gewoon uit nieuwsgierigheid. Met eigen ogen kijken wat het is, waarom niet?"