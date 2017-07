RMC mag doelgroepenvervoer Rotterdam na 23 jaar niet meer verzorgen

De Rotterdamse Mobiliteitscentrale (RMC) is het doelgroepenvervoer definitief kwijt. Dat heeft de rechter maandag bepaald. De gemeente Rotterdam had het leerlingenvervoer en het vervoer op maat dit voorjaar aan een andere partij gegund. De RMC stapte daarop naar de rechter.

Aan de aanbesteding voor het Rotterdamse doelgroepenvervoer deden dit voorjaar drie partijen mee. Het RMC verzorgt het speciale vervoer al 23 jaar, maar raakte de opdracht toch kwijt.

De gemeente koos voor Lorem Focus uit Rotterdam. Dat is een consortium van Willemsen de Koning en ZCN Totaalvervoer.

De RMC was het niet eens met argumentatie van de gemeente. Het bedrijf vond dat het een beter bod had gedaan. Maar volgens de rechter kan Rotterdam prima verantwoorden waarom voor Lorem Focus is gekozen.

De RMC is teleurgesteld en zegt het vonnis te bestuderen. In een verklaring benadrukt de vervoerder het Vervoer op Maat tot 31 december van dit jaar blijft verzorgen. Het contract voor het leerlingenvervoer loopt nog tot augustus volgend jaar.