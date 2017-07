Ondaan tekent bij het Turkse BB Erzurumspor

De transferwens van Terell Ondaan van Excelsior is in vervulling gegaan. De buitenspeler gaat bij de club BB Erzurumspor beginnen aan een avontuur in Turkije.

De 23-jarige aanvaller verscheen zaterdag niet op de eerste training van de Kralingers omdat hij graag een transfer naar het buitenland wilde maken. Zijn nieuwe club BB Erzurumspor komt komend seizoen op het tweede niveau van Turkije nadat het afgelopen seizoen wist te promoveren vanuit het derde niveau. Ondaan kwam vorige zomer transfervrij over van Willem II waarna hij nooit wist te imponeren bij Excelsior. Hij kwam 25 duels in actie en scoorde daarin niet. Het is nog niet bekend voor hoe lang hij heeft getekend in Turkije en wat Excelsior eraan overhoudt.