Aantal oude diesels in Rotterdam daalt stevig

In Rotterdam rijden steeds minder diesels rond met een bouwjaar van vóór 2001. In zeven jaar tijd daalde het aantal voertuigen met zo'n motor met 86 procent. Rotterdam loopt daarmee voor op de andere grote gemeenten Utrecht, Den Haag en Amsterdam.

De nieuwe cijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die nam de aantallen personen- en bestelauto's op diesel met een bouwjaar vóór 2001 onder de loep.

Het CBS wijt de recorddaling in Rotterdam aan de invoering van de milieuzone in januari vorig jaar. De sloopregeling waarbij Rotterdammers sinds maart 2014 subsidies kunnen aanvragen voor het laten slopen van hun auto heeft daar ongetwijfeld een handje geholpen. De sloopregeling loopt nog door tot het einde van het jaar.

In heel Nederland daalde het aantal oude diesels tussen 2010 en begin 2017 met 415.000 exemplaren (43 procent). Er rijden er nu nog in totaal 155.000 oude diesels rond in de vier grote gemeenten.

Van de 155.000 personen- en bestelauto's van vóór 2001 rijden er naar schatting nog 2.200 in Rotterdam rond. Op 1 januari 2016 was dat aantal nog het dubbele, dus 4.400.