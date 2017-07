Kapitein ontkent, maar stankklachten stoppen na telefoontje naar schip

Bij de DCMR regende het klachten

De Milieudienst Rijnmond heeft dinsdagmorgen bijna dertig klachten gekregen over een chemische lucht in de omgeving van de Oude Maas. Alles wees erop dat een tanker verantwoordelijk was voor de stank. De kapitein ontkent, zegt Rijkswaterstaat.

De klachten over de chemische lucht kwamen tussen zes uur en kwart over zeven binnen bij de Milieudienst Rijnmond DCMR. Omdat er telefoontjes kwamen uit Poortugaal, Rhoon, Heerjansdam, Barendrecht en Zwijndrecht wees alles in de richting van enige tanker die daar voer. Rijkswaterstaat belde daarom met het schip. De kapitein ontkende bezig te zijn met ontgassen, maar opvallend genoeg stopten de klachten daarna. Schepen mogen als ze op de Oude Maas varen de ruimen ontgassen, zo lang ze maar niet voor overlast zorgen.