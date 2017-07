Versterkt bestuur Rotterdam houdt vast aan extraatjes

De gemeenteraad van Rotterdam stemt dinsdag toch weer over het voorstel van de coalitie om in de Voorjaarsnota ruimte te maken voor extraatjes. Het gaat dan bijvoorbeeld om de proef met de nachtmetro, vijftig euro voor werkende minima en extra geld voor de speeltuinen.Dat blijkt uit een voorstel van de coalitie aan de gemeenteraad.

Vorige week donderdag nog omarmde de volledige raad nog een motie om alle extraatjes te schrappen. Toen had de coalitie, na de overstap van Leefbaar-raadslid Mohammed Anfal naar NIDA, een minderheid.

Sinds maandagavond beschikt de coalitie weer over een meerderheid (23-22 zetels), omdat de ChristenUnie-SGP met een zetel is toegetreden. In ruil daarvoor zet het college meer in op armoedebeleid en duurzaamheid.