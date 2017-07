Hendrik-Ido-Ambacht wil door met burgemeester Heijkoop

De gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht heeft Jan Heijkoop (64) voorgedragen voor een nieuwe termijn van zes jaar als burgemeester. Hij werkt al sinds 2012 voor de gemeente.

De burgemeester is blij met de voordracht. ''De afgelopen tijd heb ik me ingezet voor het behoud van een rustig en groen Ambacht, waar de inwoners kunnen genieten van prachtige voorzieningen, zoals het nieuwe zwembad en een mooi jeugdspeelpark."

Oud-gedeputeerde Heijkoop was voordat hij begon in Hendrik-Ido-Ambacht waarnemend burgemeester van Oostflakkee en Cromstrijen. Drie jaar geleden nam hij ook tijdelijk waar in Alblasserdam.