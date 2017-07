“Kongolo voor linksback positie naar AS Monaco gehaald”

Terence Kongolo transfereerde maandag van Feyenoord naar AS Monaco. De Franse landskampioen betaalt naar verluidt 15 miljoen aan Feyenoord. Kongolo had nog een contract tot medio 2019 in De Kuip.

Sportjournalist Jurriaan van Wessem woont in Monaco en volgt het Franse topvoetbal op de voet. Hij denkt dat de 23-jarige verdediger voor de linksback positie is aangetrokken door de club uit de Franse Ligue 1. ‘Voor mij is de linksback positie voor Kongolo alleen een serieuze optie, want het centrale verdedigingsduo met Glik en Jamerson is een vast huis in de defensie.’

De linksbackpositie bij AS Monaco komt vrij omdat sterspeler Benjamin Mendy waarschijnlijk naar Manchester City gaat. Toch had de club uit het prinsdom daar al een mogelijke vervanger voor aangetrokken. Van Wessem: ‘Omdat AS Monaco het vertrek van Mendy ziet aankomen had het al de Braziliaan Jorge Moraes aangetrokken, maar die heeft in de eerste maanden geen goede indruk gemaakt.’

‘Kongolo moet nu in de voorbereiding indruk zien te maken op trainer Leonardo Jardim, die een menselijke trainer is. Ik denk dat Kongolo een speler is die past in het systeem van AS Monaco. En dan is het te hopen dat hij het verschil in niveau aan kan,’ aldus de sportjournalist.

AS Monaco speelt haar thuiswedstrijden in Stade Louis II, een klein stadion aan zee, waar de helft van de lokale bevolking komt kijken. Van Wessem: ‘Het klopt dat hij in een minder enthousiast stadion zal spelen, want het publiek in De Kuip is uitzonderlijk voor Europese begrippen. Kongolo zal voor 13 duizend mensen spelen, maar het enthousiasme is wel weer helemaal terug. Er is nu al een seizoenkaarten record verbroken.’